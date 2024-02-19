Двенадцать компаний из Подмосковья представляют свою продукцию в ОАЭ

Подмосковные компании стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2024, которая сегодня стартовала в городе Дубай. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что региональные производители стали участниками коллективного стенда региона на выставке Gulfood. Он организован Фондом поддержки ВЭД Московской области, который не только помог решить все организационные вопросы экспонентов, но и взял на себя их расходы, связанные с выставкой.

Напоминаем, что в прошлом году Подмосковье установило на выставке Gulfood рекорд: участниками мероприятия стали сразу двадцать компаний региона — это наибольшее число участников выставки за всю историю работы Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.