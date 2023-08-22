Двенадцать рабочих мест будет создано в новом супермаркете в Чехове

Комплексное сопровождение проекта осуществляет Центр содействия строительству при правительстве региона. Уже проведены совещания по комплектности и содержанию проектной документации, проработаны замечания, а также даны разъяснения в рамках проверки оператором информационной системы обеспечения градостроительной деятельности проектной документации.

Размер инвестиций в проект составит двадцать восемь миллионов рублей. После его реализации в городском округе будет создано двенадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику Московской области.