Двести пятьдесят рабочих мест появится в Долгопрудном после открытия нового складского комплекса

Ожидается, что общая площадь объекта составит семнадцать тысяч квадратных метров. Работы по строительству стартуют в конце этого года, а завершатся в 2025. Трехэтажный объект планируют возвести вдоль Лихачевского проезда, при этом склад будет иметь одиннадцать зон погрузки и выгрузки.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что инвестпортал Подмосковья будет интегрирован с федеральной платформой «Мой экспорт».