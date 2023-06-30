Двести пятьдесят рабочих мест появится в Долгопрудном после открытия нового складского комплекса
Фото: [Пресс-служба Мособлархитектура]
Мособлархитектура одобрила архитектурно-градостроительный план проекта складского комплекса, который планируется построить в подмосковном Долгопрудном.
Ожидается, что общая площадь объекта составит семнадцать тысяч квадратных метров. Работы по строительству стартуют в конце этого года, а завершатся в 2025. Трехэтажный объект планируют возвести вдоль Лихачевского проезда, при этом склад будет иметь одиннадцать зон погрузки и выгрузки.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что инвестпортал Подмосковья будет интегрирован с федеральной платформой «Мой экспорт».