Движение оптимизировали на двух перекрестках в одной из деревень Солнечногорска

Движение было оптимизировано на двух перекрестках в деревне Голубое в Солнечногорске, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Таким образом, проезд стал комфортнее и безопаснее для пятнадцати тысяч человек.

В рамках работ на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе была добавлена полоса для проезда по основному ходу. Также здесь удлинили левоповоротный карман.

На пересечении улицы Жилинского и Пятницкого шоссе появилась полоса для проезда по основному ходу, изменена разметка на мосту, чтобы разделить направления транспортных потоков.

Ранее глава области Андрей Воробьев дал поручение держать на контроле ход устранения ям на дорогах.