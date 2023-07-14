Двухуровневая эстакада открылась на территории аэропорта Домодедово
Фото: [Пресс-служба аэропорта Домодедово]
Двухуровневая эстакада открылась на территории аэропорта Домодедово в рамках ввода нового сегмента пассажирского терминала. Об этом рассказали в областном Минтрансе.
Транспортную развязку построили вдоль здания пассажирского терминала. С ее вводом потоки транспорта при подъезде к территории аэровокзала будут разделены «на прилет» и «на вылет».
Протяженность эстакады превышает 1,1 километра, а ширина составляет тридцать метров. Объект рассчитан на сорок три тысячи автомобилей в сутки.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность донесения до жителей информации о возводимых железнодорожных переходах.