Двухуровневая эстакада открылась на территории аэропорта Домодедово в рамках ввода нового сегмента пассажирского терминала. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

Транспортную развязку построили вдоль здания пассажирского терминала. С ее вводом потоки транспорта при подъезде к территории аэровокзала будут разделены «на прилет» и «на вылет».

Протяженность эстакады превышает 1,1 километра, а ширина составляет тридцать метров. Объект рассчитан на сорок три тысячи автомобилей в сутки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность донесения до жителей информации о возводимых железнодорожных переходах.