DW: введенный РФ запрет на поставки урана в США серьезно ударит по американской энергетике

Запрет Москвой на поставки урана в Соединенные Штаты Америки может еще сильнее усложнить и без того напряженные отношения России со странами Запада, сообщает канадский портал Daily Wrap.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 ноября, российский кабмин подписал постановление о введении временных ограничений на поставки в США обогащенного урана. Это было сделано в ответ на запрет странами Запада с 2028 года импорта урановой продукции РФ.

Как пишут западные журналисты, введенный российским правительством запрет может негативно отразиться на энергетическом секторе США, который, как напоминает автор материала, в значительной степени зависит от урана из России. Это неминуемо вызовет рост цен на энергоносители.

«Российские ограничения на экспорт обогащенного урана в США может иметь серьезные последствия для американского энергетического сектора», — говорится в материале.

Ранее Япония заявила, что намерена сохранять санкции против РФ, пока продолжается СВО на Украине.