DW: введенный РФ запрет на поставки урана в США серьезно ударит по американской энергетике
Фото: [unsplash.com]
Запрет Москвой на поставки урана в Соединенные Штаты Америки может еще сильнее усложнить и без того напряженные отношения России со странами Запада, сообщает канадский портал Daily Wrap.
Напомним, в минувшую пятницу, 15 ноября, российский кабмин подписал постановление о введении временных ограничений на поставки в США обогащенного урана. Это было сделано в ответ на запрет странами Запада с 2028 года импорта урановой продукции РФ.
Как пишут западные журналисты, введенный российским правительством запрет может негативно отразиться на энергетическом секторе США, который, как напоминает автор материала, в значительной степени зависит от урана из России. Это неминуемо вызовет рост цен на энергоносители.
«Российские ограничения на экспорт обогащенного урана в США может иметь серьезные последствия для американского энергетического сектора», — говорится в материале.
Ранее Япония заявила, что намерена сохранять санкции против РФ, пока продолжается СВО на Украине.