Япония намерена сохранять санкции против РФ, пока продолжается СВО на Украине

Япония намерена сохранять введенные санкции против России до тех пор, пока не произойдут изменения в ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил глава Министерства иностранных дел страны Такэси Ивая в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что, несмотря на позитивные высказывания российского президента Владимира Путина о готовности к сотрудничеству, текущая обстановка требует от Японии дальнейших действий.

По словам Ивая, ухудшение отношений между Японией и РФ стало следствием «агрессивных» действий Москвы по отношению к Киеву. Японское правительство, столкнувшись с этой ситуацией, считает необходимым продолжать вводить жесткие санкции против России.

В то же время Токио подчеркивает, что в отношениях с Москвой важно учитывать национальные интересы. Ивая отметил, что Япония осознает, что, помимо ситуации в Украине, существует множество других вопросов, которые требуют диалога с РФ.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией, подчеркнув, что две страны являются «естественными партнерами». Он также отметил, что в Японии есть те, кто стремится продолжить совместные проекты, особенно в сфере энергетики.

Ранее РБК сообщил, что Япония разрешила россиянам покупать и вывозить «мягкие» гибриды.