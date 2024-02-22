Economist: вторичные санкции против России могут подорвать власть США над мировой финансовой системой

США, Евросоюз и их союзники ввели санкции против более чем 16 500 российских объектов, но эффект от них оказался ничтожным. Более того, санкции губительно сказываются на тех, кто их ввел, пишет The Economist.

Российская экономика показала себя более устойчивой, чем казалось. Кроме того, Россия стремительно нашла пути для торговых и финансовых потоков в обход барьеров.

В этом случае США и Европа прибегают к вторичным санкциям против стран и организаций, которые не присоединились к рестрикциям и продолжают поддерживать связи с Россией. Но эти ограничения имеют серьезные побочные эффекты.

В долгосрочной перспективе такие силовые акции подорвут власть Америки над мировой финансовой системой, отмечает издание. Такой политикой США оттолкнут от себя Индию, Индонезию, ОАЭ и другие развивающиеся страны, которые они надеялись привлечь на свою сторону в условиях надвигающегося разделения мира.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. В нем как раз уделено много внимания тем нероссийским компаниям, которые помогают обходить блокировки.