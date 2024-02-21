Послы стран Евросоюза согласовали тринадцатый пакет санкций против РФ

Агентство Reuters утверждает, что дипломаты из государств, входящих в Евросоюз, сумели договориться между собой об очередном пакете рестрикций в отношении России. Это уже 13-й пакет санкций, который вводится против нее.

По заявлению журналистов, в данный пакет вошли только физические лица и компании. Никаких конкретных мер против целых отраслей либо сфер деятельности предпринято не было.

«В новый пакет санкций будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но не будет новых отраслевых мер», - сообщили они.

В то же время бельгийское представительство в Совете Евросоюза назвало данный пакет самым обширным из всех уже принятых. Теперь новому списку необходимо пройти процедуру письменного подтверждения, которая должна завершиться уже 24 февраля.

Ранее Соединенные Штаты собрались вводить против России новые санкции из-за смерти в колонии оппозиционера Навального*. Помимо этого, Белый дом решил таким образом отметить вторую годовщину с момента начала специальной военной операции.