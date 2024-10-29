ЕК утвердила пошлины до 35,3 процента на импорт электромобилей из Китая

Во вторник вечером Евросоюз официально объявил о введении дополнительных пошлин на электромобили из Китая размером до 35,3%, которые начинают действовать с 30 октября, согласно опубликованному документу.

«Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах», — указывается в документе.

Еврокомиссия также подтвердила введение новых импортных пошлин на китайские электрокары на срок до пяти лет: до 35,3% в зависимости от производителя. В Брюсселе подчеркивают, что переговоры с Пекином по данной проблеме будут продолжены.

По информации из пресс-релиза ЕК, пошлин на электроавтомобили для производителя BYD составят 17,0%, для Geely — 18,8%, а для SAIC — 35,3%. Автомобили остальных компаний, сотрудничающих с ЕК, будут облагаться пошлиной в 20,7%.

После запроса от Tesla на индивидуальную пошлину, ее размер составит 7,8%. Остальные несотрудничающие производители будут платить 35,3%.

Ранее сообщалось о перспективах закрытия заводов Volkswagen в Германии из-за снижения спроса на электромобили и конкуренции с китайскими производителями.