Екатерина Зиновьева: 280 объектов выставлено для аренды помещений за рубль

Буквально две недели назад в Московской области ввели новую услугу для малого и среднего бизнеса «Получи помещение/здание за 1 рубль». Сейчас на Инвестиционной карте предоставлено 280 объектов для этих целей. Об этом на совещании с руководящим составом правительства, прошедшем под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«Сейчас у нас нанесены на Инвестиционную карту 280 доступных бизнесу объектов, было 220. За две недели коллеги из муниципалитетов выставили еще 60 объектов», - подчеркнула Зиновьева.

Так, по ее словам, Богородский округ предложил 44 здания или помещения, Люберцы – 31, Пушкинский – 26, Коломна – 23, Серпухов – 18, Воскресенск и Шатура – по 14, Домодедово – 13, Сергиево-Посадский округ – 11, Балашиха – 10.

«Эта услуга заработала. Несмотря на то, что она две недели как запущена, уже 16 договоров заключено. На первом месте Люберцы (6 договоров), на втором Шатура (4 договора) и остальные коллеги заключили под одному договору», - уточнила Зиновьева.

Так, благодаря новой услуге, во Фрязино помещение взял в аренду детский центр реабилитации по слуху и речи. А в Богородском округе одно из предприятий наладит в заброшенном здании цех гальваники.

Ране глава региона Андрей Воробьев сообщил, что около 40% обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.