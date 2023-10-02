Екатерина Зиновьева: эксперты высоко оценили условия, созданные для бизнеса в Подмосковье

В рейтинг тридцати лучших городов России для бизнеса, который составил Forbes, вошло тринадцать городов Подмосковья.

Поддержку предпринимателей обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов. О рейтинге рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Красногорск, уточнила она, занял второе место в общем рейтинге после Москвы.

«Эксперты вынесли Московскую область в отдельную категорию как очень комфортное место для бизнеса», — отметила Екатерина Зиновьева.

Также зампред добавила, что за последние три года в регионе существенно выросло число компаний и предпринимателей. Сейчас в Подмосковье работает почти 419 тысяч субъектов МСП и более 586 тысяч самозанятых. На них приходится значительная доля ВРП и налоговых поступлений.

«Но наша задача, конечно, — прирастать, потому что малый бизнес дает диверсификацию. Когда ты не зависишь от одного-двух-трех-пяти крупных предприятий. А большое количество людей занимаются бизнесом и приносят отдачу в экономику», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что в МСП существует три основных сегмента: микробизнес, малый и средний бизнес. Лидерами и по количеству субъектов МСП, а также по темпам роста этого показателя в Подмосковье являются Химки, Одинцово и Красногорск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал стабильной экономику Московской области.