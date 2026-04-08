Экономическая депрессия США: авторынок рухнул на 14%, а корейцы впервые обошли Ford

Реализация легковых машин в США составила 1,39 млн единиц — это на 13,9% меньше, чем год назад. Крупнейший авторынок планеты демонстрирует следы депрессии. Об этом сообщает телеграм-канал «Сергей Целиков — Автостат».

Лидерство, как обычно, у General Motors — 16,9% рынка (234 тыс. штук). На втором месте Toyota Group с 212 тыс. машин (15,2%). А вот бронза уехала к неожиданному триумфатору. Hyundai Group впервые обошла Ford Group, заняв третье место с 168 тыс. проданных авто (12,1% рынка). Правда, есть нюанс: если бы в статистику включили среднетоннажные пикапы Ford (а это культовый F-150), то расстановка сил могла бы быть иной. Но пока — исторический успех корейцев.

В «модельном зачете» второй месяц подряд лидирует японский кроссовер Honda CR-V (40,8 тыс. шт.). Легендарный пикап Ford F-150 — лишь второй (37,3 тыс.). Замыкают пятерку Chevrolet Silverado, Toyota Camry и Tesla Model Y.

