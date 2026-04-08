В Тюменской области взрывной рост миллиардеров: число сверхбогатых выросло в четыре раза за год

В Тюменской области за год почти в четыре раза выросло количество жителей, чей годовой доход превышает 100 млн рублей. По данным регионального УФНС, в 2025 году такие декларации подали 144 человека. Годом ранее их было всего 37. Об этом сообщает «РБК».

Из них 117 человек заработали от 100 до 500 млн рублей, 18 — от 500 млн до 1 млрд, и девять тюменцев перешагнули рубеж в 1 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году миллиардеров в области было семеро. Рост числа мультимиллионеров и миллиардеров — более чем в два раза по самой богатой прослойке.

Начальник отдела налогообложения доходов физлиц регионального УФНС Лариса Задворных уточнила: основные источники таких состояний — операции с ценными бумагами и продажа имущества. То есть тюменцы заработали не на нефтянке, а на фондовом рынке и сделках с недвижимостью.

Эксперты связывают этот всплеск с высокими дивидендами и ростом котировок в 2025 году, а также с активизацией рынка жилья в регионе. Власти Тюменской области, комментируя данные, предпочли обойтись без оценочных суждений. Но факт остается фактом: число сверхбогатых людей в регионе растет быстрее, чем в среднем по стране.

