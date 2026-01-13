«Экономические проблемы социализма» Сталина станут основой: в России готовят новый учебник для студентов

В России начали готовить к выпуску новый учебник по экономике для студентов высших учебных заведений, сообщил РБК председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

Учебное пособие под названием «Очерки по экономике и экономической науке» объемом 350-400 страниц могут внедрить в образовательный процесс уже в следующем учебном году для студентов-социологов, политологов и историков.

По словам Фадеева, главной целью такого учебника станет развенчание мифа о том, что экономический рост возможен только при демократии. На страницах книги представят теорию социалистического хозяйства Иосифа Сталина.

«Наша задача — не что-то опровергнуть, не обличить либерализм. Просто либерализм слишком узкий. Наша задача — всю полноту и сложность жизни показать студентам», — отметил он.

В пособии не будет излишней математизации, поскольку, как считают создатели, «астрология имеет большее отношение к науке, чем некоторые современные математизированные разделы экономической науки». Также учебник должен опровергнуть утверждения о вреде протекционизма.

Значительная часть учебника, подчеркнул Фадеев, будет посвящена теме индустриализации России в 1930–1960-е годы. Сталин в нем представлен как автор работы «Экономические проблемы социализма в СССР».

Помимо этого, в пособии рассмотрят труды российских экономистов Николая Кондратьева, Александра Чаянова, Михаила Туган-Барановского и современного академика РАН Сергея Глазьева. При этом работы нобелевских лауреатов по экономике последних лет упоминать не станут — авторы считают их слабыми.

Отдельная глава будет посвящена современной российской экономике, которая охватывает период от кризиса 1990-х годов через восстановление 2000-х до сегодняшнего дня. При этом авторы не планируют давать специального названия нынешней российской экономической системе.

