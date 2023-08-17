«Экономике будет еще труднее»: эксперт предрек очередной рост курса доллара осенью

Недавний скачок доллара, когда он перевалил за 100 рублей, не является пределом. Кандидат экономических наук и сотрудник РИСИ Михаил Беляев уверен, что уже осенью валюта достигнет показателя в 110 рублей, а ее падения в обозримом будущем ждать не стоит.

Эксперт отметил, что проблема курсов кроется внутри самой РФ. Пока она не будет решена, ждать перемен бессмысленно.

«Курс национальной валюты зависит от состояния экономики страны — насколько она эффективна, динамична и способна справляться с трудностями. В экономике рыночного и предпринимательского характера имеются проблемы», — пояснил экономист.

По мнению Беляева, «плацдарм» для нынешних событий был заложен еще весной, а развитию ситуации способствовали не совсем правильные действия ЦБ. Благодаря запасу прочности экономика России перенесла первые удары, а повышение ключевой ставки еще и создало иллюзию того, что рубль относительно доллара не падает. Теперь же последствия становятся явными и будут только усугубляться, подчеркнул собеседник.

«Центральный Банк вместо того, чтобы как-то поддержать экономику, исходит из очень поверхностного представления о курсообразовании. Очередное повышение ставки отсекло шоковое состояние и конъюнктурную составляющую снижения курса, но поскольку глубинные факторы никуда не делись, экономике будет еще труднее работать, а это дополнительно ухудшит положение дел, поставит экономику в еще более сложные условия», — уверен эксперт.

Беляев отметил, что, если ЦБ не изменит стратегию, уже через неделю-две россияне столкнутся с очередными переменами и долларом по 110 рублей. Каких-то космических цифр общественность не увидит, но монотонное снижение продолжится, и остановить его нынешними методами не получится, а последствия решений, принимаемых сейчас, будут проявляться еще долго.

В то же время экономист подчеркнул, что СВО в данном вопросе, скорее, играет на руку России. Военная промышленность дает толчок другим направлениям: медицине, текстильным и пищевым производствам и не только. Благодаря развитию этих отраслей экономика может окрепнуть, а нацвалюта — отыграть падение и выровняться.

Ранее сообщалось, что курс доллара снизился до 95 рублей.