Экономист Акимов назвал даты для самых выгодных банковские вклады в России

Самые выгодные вклады в банках России будут к концу декабря и в январе 2025 года. Такого мнения придерживается в беседе с агентством « Прайм » доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

Как отметил собеседник журналистов, именно в эти указанные им даты стоит ожидать самых пиковых ставок по банковским вложениям. И для этого есть ряд объективных причин, подчеркнул экономист.

«Это связано с двумя факторами. Во-первых, на ближайшем заседании Банка России, которое запланировано на 20 декабря, регулятор с большой долей вероятности снова поднимет ключевую ставку на 1-2 п. п. Как следствие, вырастут и ставки по вкладам», — отметил Акимов.

Помимо сказанного, как уверяет специалист, месяцами скидок для банков традиционно считаются именно период декабрь–январь. В это время банки предлагают различные скидочные программы, которые, среди прочего, также привлекают потенциальных вкладчиков.

«Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой», — резюмировал Акимов.

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