Финансист Бадалов предупредил россиян об опасности ложных новогодних вкладов

Понять, какое новогоднее предложение банка у нас в стране настоящее, а какое — попытка выдать за якобы надежный банковский вклад маркетинговый продукт с негарантированной доходностью, рассказал в беседе с агентством «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

Он подчеркнул, что в этом году период новогодних предложений совпал с увеличением ключевой ставки и ростом интереса к вкладам. В результате многие банки могут просто повысить ставки, следуя примеру регулятора, и назвать это новогодней акцией.

Однако, по мнению финансиста, это не так уж и плохо. Гораздо хуже, когда под видом таких продуктов предлагаются комбинированные вклады, связанные с инвестициями или страхованием. Доход по ним зависит от успешности инвестиций и не является гарантированным.

«Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям», — подытожил Бадалов.

Он добавил, некоторые финансовые организации часто предлагают потребителям так называемые плавающие ставки — высокий процент либо на первые несколько месяцев вклада, либо на часть срока его действия.

Ранее в Прокуратуре Московской области предупредили жителей о новой схеме мошенничества. Она связана с так называемым «налогом на нужды специальной военной операции».