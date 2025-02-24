Эксперт Рождественская определила причины появления сообщений о возвращении западных брендов

По словам руководителя каталога франшиз Анны Рождественской, все данные прессы о возвращении западных брендов в нашу страну являются попыткой зарубежного бизнеса прощупать почву и оценить перспективы. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что о восстановлении отношений пока говорить не приходится, поскольку процесс входа на отечественный рынок является очень дорогостоящим мероприятием.

По мнению эксперта, на процесс возвращения требуются колоссальные затраты. Следует также учитывать, что брендам придется довольствоваться меньшим объемом прибыли и нести репутационные потери в глазах покупателя.

Ранее Захарова жестко ответила западным брендам, желающим вернуться в Россию.