Экономист Ануреев предложил ввести налог на заказ услуги такси

В России активно рассматривается внедрение налога, схожего с туристическим, на услуги такси и курьерской доставки. Идею предложил Сергей Ануреев, профессор Финансового университета.

Он предлагает создать новый сбор с целью увеличения доходов региональных бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки местных работников бюджетной сферы и пенсионеров.

Суть предложения Ануреева заключается в введении минимальной дополнительной платы в размере 100 руб. за каждую поездку на такси или услугу доставки с наращиванием нескольких процентов свыше этой суммы.

Экономист полагает, что повышение минимальных тарифов на такси и доставку до 700 руб., а средних до 1000-1200 руб., не приведет к социальной напряженности, опираясь на сравнение с другими расходами, например, с покупкой бутылки вина аналогичной ценовой категории.

Ануреев уверен, что при адекватной информационной кампании через СМИ и на местном уровне граждане одобрят это предложение.

Экономисты прогнозируют, что к концу года зарплата курьеров в Москве может достичь 300 тыс. руб., в то время как на платформе HeadHunter открыто не менее 15 тыс. вакансий для курьеров из-за значительного дефицита рабочей силы.

Ранее экономист Корнеев назвал причины роста цен на услуги такси. По его словам, рост 40%-й стоимости на такси экономически никак не обоснована, пассажир переплачивает в связи с непродуманным госрегулированием.