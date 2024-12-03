Экономист Корнеев назвал причины роста цен на услуги такси

В последние годы стоимость поездок на такси, особенно в часы пик или при плохой погоде стала темой горячих обсуждений. При этом, согласно данным Яндекса, до 40%-й цены — это не обоснованные расходы на обслуживание транспорта или топливо, а прямое следствие нехватки автомобилей в определенные моменты. Экономист Валерий Корнеев перечислил причины происходящего и назвал виновных в этом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, рост 40%-й стоимости на такси экономически никак не обоснована, пассажир переплачивает в связи с непродуманным госрегулированием.

Эксперт добавил, что также усложнение для самозанятых в такси привело к кратному сокращению автомобилей на линии, поэтому там, где полтора года назад всплески стоимости были 20-30%, сегодня они доходят до 200-300%.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч водителей прошли аттестацию на знание правил работы такси в Подмосковье.