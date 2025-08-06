Экономист Аузан назвал причины нежизнеспособности пенсионной реформы

Демографическая бомба замедленного действия тикает по всему миру: население стремительно стареет, а рождаемость падает. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан обрисовал мрачную перспективу: пенсионные системы стран рискуют рухнуть под грузом дисбаланса. Уже сегодня на одного работающего приходится несколько пенсионеров, а к 2040 году это соотношение станет катастрофическим. Правительствам придется бесконечно повышать пенсионный возраст, иначе все доходы государств уйдут на содержание пожилых в ущерб развитию. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, это показывает тупик традиционных решений. Попытки перейти к накопительной модели («помоги себе сам») проваливаются: у большинства граждан нет средств для долгосрочных сбережений. Однако страх перед будущим, подпитываемый историей революций, мешает долгосрочным стратегиям. Защитить сбережения от инфляции на десятилетия почти невозможно без коллективных механизмов. При этом денежные стимулы рождаемости не работают: в богатых странах детей рожают меньше, чем в бедных.

Эксперт подчеркнул, что нужны революционные подходы. Он предлагает искать вдохновение в истории Рима, где опыт старшего поколения превратили в ресурс управления через Сенат. Ключом к спасению может стать «немаргинальное применение пожилых», особенно женщин 80-90 лет, чей потенциал сегодня игнорируется. Но главное — переход от экстрактивных институтов (где элиты контролируют ресурсы) к инклюзивным, открывающим доступ к возможностям.

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