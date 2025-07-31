Эксперт оценил инициативу поднятия налога для самозанятых

В Совете Федерации предложили увеличить налог для самозанятых с 7% до 9%, направив дополнительные 2% в Социальный фонд (бывший ПФР). Это должно помочь покрыть дефицит бюджета, который сейчас выплачивает пенсии 40 млн россиян. Сейчас взносов работающих граждан хватает лишь на две трети необходимой суммы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что обсуждения ведутся в силу роста числа самозанятых, которых уже более 13 млн, и многие работают без официального стажа. Также добровольные отчисления не работают – люди редко платят взносы без обязательного механизма. Кроме того, авторы инициативы считают, что автоматические отчисления снизят число нелегальных доходов.

Добавляется, что при введении инициативы в действие пенсионные баллы и стаж – например, при доходе 50 тыс. рублей в месяц взнос составит примерно тысячу рублей, что за 30 лет может обеспечить пенсию около 13 тыс. рублей, а также возможны доплаты к больничным и пособиям.

Поясняется, что имеются у идеи и риски. Так, не все готовы платить больше, особенно начинающие предприниматели. К тому же, если налоговая нагрузка станет слишком высокой, часть самозанятых может отказаться от статуса. Сначала систему протестируют в пилотных регионах. Для запуска потребуются изменения в НК РФ и пенсионные законы. Главное – сделать механизм простым и прозрачным, чтобы люди не боялись легализации.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в число лидеров в России по числу субъектов МСП и самозанятых.