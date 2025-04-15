Экономист Белхароев предупредил о серьезном подорожании фруктов и овощей

По словам экономиста Хаджимурада Белхароева, из-за вероятных проблем с урожаем до конца текущего года овощи и фрукты в нашей стране могут значительно подорожать. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что стоимость овощей увеличится на 30%, а фруктов — на 50%.

По мнению эксперта, для сельскохозяйственного сезона этого года существует риск в силу непредсказуемых погодных условий, оказывающих негативное влияние на урожайность, в первую очередь в зоне Черноземья и Центральной России. Кроме того, сохраняется опасность нашествия в летний сезон насекомых вредителей — саранчи, борьба с которой требует значительных затрат.

Он подчеркнул, что при этом кабмин определил перечень социально значимых продуктов питания, в которые входят более 20 наименований базовых товаров, доступность указанного ассортимента органы госвласти обеспечат при любом исходе.

Ранее сообщалось, что картофель в Свердловской области за неделю резко подорожал — почти до 72 руб.