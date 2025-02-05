Экономист Белхароев рассказал о последствиях нашествия саранчи

По словам экономиста Хаджимурада Белхароева, в связи с прогнозируемым Россельхозцентром нашествием саранчи, которое может повлечь за собой сокращение урожая, стоимость килограмма картофеля может подняться до ста рублей и выше. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что в случае, если отсутствует одна товарная позиция на фоне сокращения урожая после нашествия саранчи, то, как правило, больше потребляют другую. В такой ситуации также можно допустить рост стоимости огурцов до 400 рублей за килограмм.

По мнению аналитика, в ситуации, если государство никаким образом не станет бороться с этим бедствием, то огурцы могут подорожать даже и до 500 рублей за килограмм, и это не окажется пределом.

Ранее сообщалось, что аномально теплая зима может стать причиной нашествия саранчи в 21 регионе РФ.