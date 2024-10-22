Экономист Беляев назвал последствия прекращения действия сертификатов безопасности у карт Visa и Mastercard в России

В конце текущего года у некоторых отечественных банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и MasterCard. Экономист Михаил Беляев рассказал, что означает истечение сертификатов безопасности для держателей карт и окажется ли данная проблема массовой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, картами с чипами Visa и MasterCard пользуется малое количество жителей нашей страны, в связи с чем особой трагедии в том, что сертификаты безопасности держателей этих карт истекут, нет. На экономику страны также это никак не повлияет, в том числе и на банковскую систему.

Эксперт добавил, что в большинстве своем прекращение действия сертификатов безопасности скажется на тех, кто ездит за рубеж отдыхать или по рабочим делам, а также по иным причинам. Тем не менее и за рубежом можно выбрать альтернативные способы оплаты. При этом вклад в расширение и распространение платежных систем на страны БРИКС может внести саммит объединения, который проходит в Казани.

По его мнению, все процессы следует рассматривать в динамике и не делать трагедии из того, что сертификаты безопасности чипов Visa и MasterCard прекращают действие.

Ранее россиян предупредили об истечении сертификатов безопасности у части карт Visa и Mastercard.