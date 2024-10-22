Россиян предупредили об истечении сертификатов безопасности у части карт Visa и Mastercard

У владельцев карт Visa и Mastercard могут возникнут проблемы с их использованием. Дело в том, что в конце года у некоторых российских банков истекут сертификаты безопасности чипов на этих картах. Об этом со ссылкой на источники на платежном рынке сообщает РБК.

По данным издания, банки будут самостоятельно решать, принимать Visa и Mastercard к оплате или нет.

Отмечается, что массовые операции не пострадают, но могут возникнуть сложности с отложенными транзакциями, например, при оплате проезда в транспорте или в случаях, когда POS-терминал работает офлайн.

Напомним, что после ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году, ответственность за продление сертификатов безопасности легла на российские банки.

Сбои возможны в системах, где используется отложенная оплата, и своевременное решение проблемы становится критически важным для обеспечения бесперебойной работы карт.

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