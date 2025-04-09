В ВТО спрогнозировали сокращение товарооборота США с Китаем на 80%

Во Всемирной торговой организации (ВТО) спрогнозировали сокращение товарооборота между Китаем и США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы организации Нгози Оконджо-Ивеалы, которое было опубликовано на официальном сайте.

Согласно предварительным прогнозам ВТО, товарооборот между Китаем и США может сократиться на 80% – это связывается с введением американцами торговых пошлин. Также в организации отметили и растущую торговую напряженность между двумя странами, что и создает такой риск резкого сокращения объемов двусторонней торговли.

Ранее в ВТО заявили о риске снижения на 7% мирового ВВП на фоне пошлин - речь идет о процессе фрагментации мировых торговых отношений по геополитическим линиям.