Экономист Беляев назвал причины невозможности отказа жителей РФ от наличных денег

По словам экономиста Михаила Беляева, жители нашей страны не откажутся от наличных денег в обозримом будущем, так как желание иметь осязаемые финансы, которые можно потрогать руками, заложено в человеческой психологии. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в целом отказ от налично-денежного оборота несет выгоду для экономики страны в целом и для банковской сферы, так как на обслуживание и учет бумажных денег тратятся огромные ресурсы.

По мнению эксперта, тот факт, что на сегодняшний день доля расчетов с участием наличных составляет 10% от общей массы платежей, вовсе не означает, что скоро это значение достигнет нуля. Так, экономика развивается по своим законам, и прямая логика в ней не всегда срабатывает.

Он отметил, что в дальнейшем сфера наличных денег станет сокращаться и дальше, так как людям действительно удобнее пользоваться безналичным расчетом, отметил эксперт. Тем не менее трудно сказать, каким образом изменится процент от общей массы платежей, который станет приходиться на наличные средства, но очевидно одно — нуля данный показатель достигнет весьма нескоро.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России поднимут вопрос о необходимости наличных денег.