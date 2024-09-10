К 2030 году в России поднимут вопрос о необходимости наличных денег
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Обсуждение важности наличных денег в обороте может стартовать в 2030 году, рассказал замгендиректора по маркетингу и стратегии, а также директор Научно-исследовательского института «Гознака» Георгий Корнилов на 14-м Международном ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2024». Об этом сообщил ПРАЙМ.
«При рассмотрении сценария до 2025 года речь идет о стабилизации доли наличных платежей. Также будет происходить оптимизация системы наличного денежного обращения, и мы должны привыкнуть к разговорам об оптимизации затрат на эту систему. В связи со снижением объема наличных платежей, они становятся дороже для банковской системы и пользователей. Продолжится испытание и внедрение новых платежных инструментов», — говорится в сообщении.
Он заметил, что в настоящее время соотношение безналичных и наличных платежей в РФ составляет примерно 90% к 10%.
«И наконец, в 2030 году будет поставлен вопрос о поддержании инфраструктуры наличного денежного обращения. Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение. Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере», — отметил Корнилов.
Ранее сообщалось, что Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта.