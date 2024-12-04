Экономист Беляев назвал причины важности отказа от хранения наличных средств

Доля наличных денежных средств «под подушкой» у жителей РФ снизилась до исторического минимума. Так, на наличные рубли приходится всего 15% сбережений граждан, и эта доля продолжит падать. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, почему граждане РФ отказываются от налички и каким образом лучше хранить сбережения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, если отсутствуют какие-либо экстраординарные события, то хранить финансы в наличной форме является крайне неразумным решением, поскольку финансы должны приносить доход и лежать в безопасном месте. Тем не менее небольшой резерв наличных денег всегда должен быть.

Аналитик добавил, что на данный момент из-за повышения ключевой ставки Банка России выросли и ставки по банковским вкладам, на которых стало весьма выгодно хранить сбережения. Многие жители нашей страны поняли целесообразность перемещения денег в доходные инструменты, вместо того чтобы хранить их «под подушкой».

Ранее он перечислил вероятные проблемы у владельцев банковских карт Visa и Mastercard.