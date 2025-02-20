Экономист Беляев назвал причины закрытия сети магазинов «Светофор» по всей стране

В начале текущего месяца налоговой инспекцией было принято решение о ликвидации холдинга «Инвест Стандарт», которому принадлежат магазины «Светофор» в двух федеральных округах, в силу множества нарушений. По словам экономиста Михаила Беляева, ликвидация указанного холдинга еще не означает, что эти магазины будут полностью закрыты в двух федеральных округах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что торговые точки могут просто перейти к иным владельцам и после устранения выявленных в них нарушений продолжить работу.

По мнению эксперта, это не окажет практически никакого влияния на рядовых жителей, поскольку место закрытых магазинов быстро займут прочие торговые сети.

Он подчеркнул, что при этом громкие проверки и дальнейшее закрытие «Светофоров» окажет дисциплинирующее воздействие на иные торговые точки, которые будут внимательнее следить за качеством собственной продукции, правильностью хранения товаров и документации.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит «Светофор» после многочисленных жалоб поставщиков.