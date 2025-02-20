ФАС проверит «Светофор» после многочисленных жалоб поставщиков

Депутат Государственной думы РФ Сергей Лисовский направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием инициировать проверку сети дискаунтеров «Светофор». Он сослался на обращения поставщиков, жаловавшихся на неоптимальные условия работы, включая обязанность по утилизации испорченной продукции за их счет, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно информации источника, ФАС уже начала проверку через свои региональные подразделения. В своем письме от 17 февраля 2025 года Лисовский отметил, что «Светофор» осуществляет сотрудничество с поставщиками через логистические и распределительные центры, что позволяет сети уменьшить финансовые риски, перекладывая на поставщиков ответственность за утилизацию нераспроданных товаров.

Депутат считает, что такие действия могут противоречить статье 9 федерального закона №381, касающегося торговой деятельности. Юридические специалисты подчеркивают, что навязывание подобного рода комиссионных договоров может рассматриваться как недобросовестная практика.

Лисовский также упомянул ФАС о случаях реализации фальсифицированной продукции в «Светофоре». Ранее Россельхознадзор выявил нарушения в 64 магазинах этой сети в Ростовской, Московской, Новгородской и Вологодской областях.

Ранее сообщалось, что владелец сети «Светофор» вместо закрытия сменил юридический адрес.