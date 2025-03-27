Экономист объяснил, почему зимнюю резину выгодно покупать весной

По словам экономиста Михаила Беляева, продавцы обычно вводят большие скидки со сменой сезона, поэтому в текущем сезоне жителям нашей страны стоит ожидать выгодных предложений на ряд категорий товаров, вроде зимней резины, меховых изделий и зимнего спортинвентаря. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что у магазинов практически отсутствуют складские помещения, в связи с чем они заранее устанавливают высокие уровни прибыли, однако торговые компании не терпят убытков, даже когда предлагают скидки или создают впечатление снижения стоимости.

По мнению эксперта, в целом торговые компании уже получили часть прибыли в зимний период, реализовав товары по завышенной стоимости, а теперь продавцы могут уменьшить цены для достижения запланированной прибыли.

Ранее также автоэксперт Красиков рассказал, стоит ли ждать скидок на автомобили.