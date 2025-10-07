Экономист Беляев пояснил вероятные пути изменения маткапитала

Правительство задумалось о пересмотре принципов программы материнского капитала, признав, что действующая система выплат нуждается в корректировке для достижения главной цели — стимулирования рождаемости. Как отметил министр труда Антон Котяков, существующий механизм требует изменений, чтобы эффективнее побуждать семьи заводить второго и последующих детей. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил , что нынешняя модель может давать обратный эффект.

По его словам, на сегодняшний день при рождении первенца семья получает 690 267 рублей, за второго ребенка сумма существенно ниже — 221 895 рублей, а за третьего выплата и вовсе не предусмотрена. Такая градация создает финансовый и психологический барьер, из-за чего многие пары останавливаются на одном ребенке, не решаясь на дальнейшее пополнение.

Более перспективной, по мнению эксперта, выглядит прогрессивная модель, где выплаты за второго и третьего ребенка были бы значительно увеличены. Идея заключается в том, чтобы сделать базовый материнский капитал за первого ребенка меньшим, но затем существенно наращивать его объем с каждым следующим малышом. Такой подход поможет преодолеть сомнения семей, для которых именно второй ребенок часто становится ключевым и самым трудным решением.

Еще одним важным условием реформы Беляев называет сохранение универсальности программы. Материнский капитал должен выплачиваться при рождении ребенка без учета каких-либо дополнительных условий — уровня доходов, занятости или кредитной нагрузки родителей. Этот принцип социальной справедливости означает, что право на поддержку государства имеют все семьи без исключения.

По его мнению, предлагаемые изменения призваны не просто скорректировать суммы выплат, а создать более гибкий и эффективный инструмент демографической политики, который реально поможет россиянам решиться на рождение нескольких детей.

Ранее сообщалось, что в России хотят изменить маткапитал для роста рождаемости.