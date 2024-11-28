Банк России установил курс американской валюты на уровне 110 рублей. По словам экономиста Михаила Беляева, текущее падение курса рубля к доллару и евро отчасти имеет искусственный характер и в скором времени прекратится за счет действий регулятора по прекращению торгов иностранной валютой на внутреннем рынке или в силу иных факторов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом общий «ползучий» тренд на ослабление российской национальной валюты в ближайшие годы никуда не денется, поскольку это является долгосрочной тенденцией, которая связана с около-депрессивным состоянием отечественной экономики в условиях высокой ключевой ставки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По мнению эксперта, на сегодняшний день депрессии в российской экономике пока не наблюдается, тем не менее она потихоньку ползет, что также отражается на курсе российской валюты по отношению к американской. Тем не менее нынешнее ослабление рубля не является укреплением доллара к рублю в итоге какого-либо экономического чуда в Штатах, а снижение рубля к доллару ввиду около-депрессивного состояния российской экономики.

Он уточнил, что снижение рубля к доллару, которое наблюдалось в последние месяцы, привело к тому, что рынок встревожился и начал искать «защитный актив». А наиболее привычный для жителей РФ защитный актив – это доллар, в связи с чем на него образовался повышенный спрос. Это послужило еще одним фактором укрепления американской валюты к российской. В целом «ползучий тренд» на ослабление рубля никуда не денется до тех пор, пока российская экономика не начнет развиваться и повышать свою эффективность, но при сегодняшней ключевой ставке сделать это она просто не в состоянии.

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