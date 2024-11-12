Россиян предупредили о росте цен на красную икру к Новому году

Как сообщает Mash, это связано с сокращением улова на Дальнем Востоке, на Сахалине и Камчатке.

К Новому году цены на красную икру могут вырасти на 20%. По сравнению с прошлым годом продукт подорожает в два раза.

Сейчас оптовая цена на килограмм лососевой икры составляет 9 тысяч рублей, а в прошлом году оптовики продавали продукт за 5500-6000 рублей за килограмм. В интернете красная икра стоит еще дороже – около 13200 рублей за килограмм.

Рост цен связан с ужесточением требований к получению сертификатов, сокращением объемов поставок и снижение спроса на продукцию из-за дороговизны.

По прогнозам, в период новогоднего спроса икра может подорожать еще на две-три тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, куда поедут отдыхать россияне на новогодние каникулы.