Экономист Черниговский пояснил удешевление алкогольных напитков после новогодних праздников

В преддверии Нового года продажи на отечественном алкогольном рынке взлетают в несколько раз. Тем не менее сразу после праздников наблюдается резкое охлаждение спроса. Кроме того, в 2025 году ожидается повышение цен на все виды алкогольной продукции, что существенно отразится на рознице. Экономист Максим Черниговский перечислил ключевые тенденции, на которые следует обратить внимание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с 1 января 2025 года акцизы поднимаются практически на все категории алкогольных напитков, что приведет к удорожанию продукции в рознице. Также на цены оказывают влияние инфляция, изменение логистических цепочек и общие затраты.

Эксперт добавил, что самым дорогим является зарубежный сегмент алкогольной продукции. Тем не менее отечественный потребитель все чаще предпочитает приобретать российскую продукцию.

По его мнению, после новогодних праздников на алкогольном рынке РФ наблюдается существенный спад. И стабилизация рынка происходит только к концу февраля – началу марта.

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