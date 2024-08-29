Экономист Чирков назвал причины устойчивости экономики РФ

В Ирландии заявили, что российская экономика остается устойчивой, несмотря на давление Запада, более того, за счет санкций она пошла в рост. По словам экономиста Максима Чиркова, экономический рост в стране произошел в том числе благодаря западным антироссийским санкциям, поскольку иностранные компании во многих отраслях теряют свою конкурентоспособность относительно отечественных фирм. Об этом сообщили «Известия».

Он добавил, что в западных странах становятся относительно дороже сырье, электроэнергия, энергия,а также дорогая и рабочая сила. В итоге отечественные компании захватывают все больше ниш и в экономике РФ и в прочих государствах, включая Евросоюз.

По мнению эксперта, если продукция по цене и качеству выигрывает у конкурентов, то она вырывается вперед.

Он отметил, что также и органы исполнительной власти в стране демонстрируют эффективность: так, в России неплохо выстроена политика в финансовой сфере, в промышленности.

Ранее Банк России спрогнозировал вероятность наступления международного экономического кризиса.