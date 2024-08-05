Экономист Чирков отметил отсутствие у Киева перспектив по выплате долга
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По данным Минфина Украины, госдолг Незалежной при правительстве Зеленского увеличился почти на 74 миллиардов евро. По словам экономиста Максима Чиркова, общий госдолг Украины достиг невероятного по объему размера, и теперь увеличивающаяся задолженность ляжет непосильным бременем на многие поколения украинцев, поскольку у Киева отсутствуют перспективы по выплате данных средств. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что задолженность образовалась по большей части за счет западной «помощи» Незалежной, которая на самом деле ею не является, то есть помощь не безвозмездная, в большинстве своем это кредиты. Общая задолженность Киева действительно невероятная по объему — более 152 млрд евро., что составляет почти 90% от ВВП.
По мнению эксперта, статистика по украинскому ВВП сфальсифицирована, реальный показатель в три раза ниже, чем указано в публикующейся украинскими ведомствами информации.
Он подчеркнул, что, следовательно, украинская экономика уже сегодня является абсолютным банкротом, и никаких перспектив по выплате этой невероятной задолженности, учитывая реальное состояние с валовым продуктом в Незалежной просто отсутствует.
Ранее политолог Олег Макаренко заявил, что Западу известно о давнем банкротстве Украины.