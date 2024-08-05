По данным Минфина Украины, госдолг Незалежной при правительстве Зеленского увеличился почти на 74 миллиардов евро. По словам экономиста Максима Чиркова, общий госдолг Украины достиг невероятного по объему размера, и теперь увеличивающаяся задолженность ляжет непосильным бременем на многие поколения украинцев, поскольку у Киева отсутствуют перспективы по выплате данных средств. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что задолженность образовалась по большей части за счет западной «помощи» Незалежной, которая на самом деле ею не является, то есть помощь не безвозмездная, в большинстве своем это кредиты. Общая задолженность Киева действительно невероятная по объему — более 152 млрд евро., что составляет почти 90% от ВВП.

По мнению эксперта, статистика по украинскому ВВП сфальсифицирована, реальный показатель в три раза ниже, чем указано в публикующейся украинскими ведомствами информации.

Он подчеркнул, что, следовательно, украинская экономика уже сегодня является абсолютным банкротом, и никаких перспектив по выплате этой невероятной задолженности, учитывая реальное состояние с валовым продуктом в Незалежной просто отсутствует.

Ранее политолог Олег Макаренко заявил, что Западу известно о давнем банкротстве Украины.