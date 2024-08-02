В Германии заявили, что подписанный Владимиром Зеленским закон о реструктуризации госдолга Незалежной говорит о том, что государство обанкротилась. По словам политолога Олега Макаренко, Украина давно является банкротом, и это осознают все вменяемые западные политики. Об этом сообщило радио Sputnik .

Макаренко уточнил, что Киев уже много лет требует денежные средства у западных стран, чтобы закупать вооружения для ведения боевых действий. Украинские пленные заявляют о том, что им боевые выплаты не поступали, а в Незалежной их просто нет на сегодняшний день.

По мнению эксперта, в этом случае есть смысл обратить внимание и на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, говорящего, что предоставлять помощь Киеву нужно в виде займов.

Ранее сообщалось, что Украина приостанавливает выплаты по внешнему долгу.