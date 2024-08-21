Экономист Чирков пояснил грамотную экономическую политику России из-за антироссийских санкций Запада

По словам экономиста Максима Чиркова, росту отечественного экспорта вопреки санкциям и развитию международных экономических отношений, в которых принимает участие Россия, способствует грамотная политика. Об этом сообщили «Известия».

Он подчеркнул, что российская экономика стала более конкурентоспособной относительно западной.

По мнению эксперта, тенденции роста экспорта безусловно продолжатся. Важным фактором станет являться то, что отечественная экономика становится более конкурентоспособной последние два с половиной года относительно как минимум экономик западных государств. Так, в России относительно дешевле становится сырье, энергия, рабочая сила недорогая.

Он уточнил, что экономика РФ перешла к новой модели развития, в меньшей степени наблюдается применение сырьевого ресурса, в большей степени идет высокотехнологичное развитие, развитие промышленности, финансового сектора, а также прочих товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Ранее эксперт Алексей Покатович назвал увеличение прибыли компаний основой для роста российской экономики.