Эксперт Покатович считает увеличение прибыли компаний основой для роста российской экономики

По данным НИУ ВШЭ, общий объем прибыли компаний РФ увеличился с января по май этого года почти ан 14%. По словам эксперта Глеба Покатовича, увеличение объема прибыли компаний является основой для дальнейших инвестиций и роста отечественной экономики. Об этом сообщили «Известия».

Он добавил, чтоформирование положительного сальдированного финансового результата отражает общие тенденции в экономике,продолжающейрасти,чем способствуютреализуемыекабминоминституциональные меры поддержки, среди которых улучшение делового климата, устранение барьеров для бизнеса, совершенствование контрольной деятельности, автоматическое продление разрешений длянекоторыхвидов предпринимательскойсферы.

По мнению эксперта, важно то, чторост объема прибыли компанийявляется ключомдля дальнейших инвестиций и роста экономики, особенно в условияхуменьшениядоступности кредитовв качествеисточника капиталовложений.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что Банк России может понизить ключевую ставку до конца года из-за стабилизации экономики.