Экономист Чирков спрогнозировал удешевление товаров из КНР в России

По словам экономиста Максима Чиркова, снижение стоимости китайских товаров в России вполне вероятно в связи с торговой войной между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что американо-китайская торговая война действительно высвободит весьма большие объемы товаров, предназначенные для рынков Штатов и Поднебесной. И данные товары необходимо будет куда-то перенаправлять.

По мнению эксперта, альтернативными рынками сбыта станут развивающиеся страны — это Россия, Индия и ряд государств Глобального Юга, в связи с чем в условиях стабильности рубля и даже его укрепления вполне вероятно удешевление импортных товаров.

Он отметил, что рост предложения также приведет к снижению стоимости товаров.

Ранее Пекин объявил о повышении тарифов на товары из США до 125%.