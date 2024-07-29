Экономист Диашов перечислил влияющие на рост цен в России факторы
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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил разобраться с опережающим инфляцию ростом цен на товары и услуги, прежде всего социально значимых продуктов. Экономист Егор Диашов пояснил, почему они дорожают. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, на стоимость оказывают влияние ряд основных факторов, прежде всего размер зарплат и дефицит рабочих кадров. Так, нехватка работников сильно ощущается в сельском хозяйстве. Кроме того, сказывается и ситуация с заемными средствами — кредиты дорожают, что означает для бизнеса переход на себестоимость.
Эксперт добавил, что на многих производствах, в первую очередь на отечественных птицефабриках, ведется вынужденная глобальная перестройка, чтобы отойти от получения разных составляющих через западные предприятия, что требует большого вложения средств.
По его мнению, свою роль в этом играют логистика, заводы, завоз оборудования. Кроме того, сейчас многие предприятия работают на грани рентабельности.