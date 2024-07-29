Экономист Диашов перечислил влияющие на рост цен в России факторы

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил разобраться с опережающим инфляцию ростом цен на товары и услуги, прежде всего социально значимых продуктов. Экономист Егор Диашов пояснил, почему они дорожают. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, на стоимость оказывают влияние ряд основных факторов, прежде всего размер зарплат и дефицит рабочих кадров. Так, нехватка работников сильно ощущается в сельском хозяйстве. Кроме того, сказывается и ситуация с заемными средствами — кредиты дорожают, что означает для бизнеса переход на себестоимость.

Эксперт добавил, что на многих производствах, в первую очередь на отечественных птицефабриках, ведется вынужденная глобальная перестройка, чтобы отойти от получения разных составляющих через западные предприятия, что требует большого вложения средств.

По его мнению, свою роль в этом играют логистика, заводы, завоз оборудования. Кроме того, сейчас многие предприятия работают на грани рентабельности.