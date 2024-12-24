Экономист Дмитриев пояснил, от чего станет зависеть ставка Банка России

По словам экономиста Романа Дмитриева, ключевой драйвер, который у России есть, – это расходы, связанные со специальной военной операцией. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что поднимать сейчас ставку Банк России может не спешить, а подождать, как будет развиваться ситуация. Так, скоро состоится инаугурация Дональда Трампа, и многие помнят его обещание прекратить украинский конфликт за два дня.

По мнению эксперта, сегодня у Центробанка РФ появилась возможность взять паузу, поскольку ставка работает не сразу, а с определенным замедлением. Данное замедление проявляется в области потребительского и корпоративного кредитования, а огромный объем денежных средств пошел на вклады, что свидетельствует о том, что ставка начинает работать.

Ранее Центробанк назвал опасность снижения ключевой ставки.