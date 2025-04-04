Экономист Дудчак дал оценку тарифной политике Трампа

Аналитики Запада рисуют картину мировой рецессии, когда обсуждают тарифы, который ввел Трамп 2 апреля против 180 стран, однако для Вашингтона это гениальное решение. По словам экономиста Александра Дудчака, введение тарифов «на весь мир» является гениальный, интересный ход, однако итоги реформы будут видны только через несколько лет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что для возвращения промышленных предприятий необходимы инвестиции, квалифицированные специалисты. И возникает вопрос: где это все взять и за какое время.

По мнению эксперта, в Штатах не исключены массовые демонстрации на фоне роста цен, хотя «дело Сороса живет» и глобалисты будут организовать протесты.

Он отметил, что с целью введения тарифов Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с угрозой дефицита торгового баланса для безопасности страны.

Ранее Трамп дал прогноз по доходу США от введенных пошлин.