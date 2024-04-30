Экономист Ферапонтов напомнил, что переводы между своими счетами станут бесплатными

Российские граждане вскоре смогут переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, не оплачивая комиссию. Об этом напомнил финансист Дмитрий Ферапонтов в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Эксперт отметил, что данные изменения являются очень актуальными для сегодняшнего дня. Он указал на то, что сейчас суммы свыше 300 тысяч рублей неудобно перемещать между банками, даже при помощи банкоматов. Более того, это небезопасно, подчеркнул Ферапонтов.

По словам финансиста, в первую очередь от данных изменений выигрывает клиент, чьи потенциальные суммы операций растут с лимитом. Он также указал на то, что без ограничений станет проще совершать сделки с недвижимостью и автомобилями, не оплачивая «безналичную инкассацию».

Теперь операции с крупными суммами будут удобнее и прозрачнее, заключил он.

Ранее американское Министерство финансов разрешило ряд операций с банками из РФ.