Экономист Финогенова объяснила, за счет чего в РФ поднимут выплаты по больничным

Уже совсем скоро в силу вступят изменения в отношении выплаты пособий по нетрудоспособности, беременности и родам. Больничные начнут оплачивать иначе. Подробности о том, что ждет россиян, раскрыла экономист Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Размеры увеличатся

По словам эксперта, перемены станут для граждан приятным сюрпризом, ведь теперь оплата за больничные окажется больше.

«Увеличатся размеры минимальных выплат по больничным, поскольку они станут привязаны к минимальной зарплате и составят 50% от нее. Ранее этот размер зависел от уровня прожиточного минимума. Такой шаг позволит увеличить минимальные выплаты почти в 1,5 раза», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дополнительный прирост

Кроме того, для работников, чей стаж составляет более 10 лет, выплаты по больничным будут покрывать 100% заработка с первого дня болезни. Для граждан же со стажем менее 10 лет возмещение окажется на уровне 80% от их зарплаты. Дополнительный прирост ожидается за счет смены самой формулы расчета таких пособий.

«Произойдет увеличение размера больничных выплат за счет роста периода расчета среднедневного заработка (с 6 месяцев до 18). Однако нюанс заключается в том, что из периода расчета будут исключаться те дни, которые сотрудник провел на больничных или же в течение которых получал какие-либо социальные выплаты», — отметила Финогенова.

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Учтут все места работы

Экономист добавила, что повышение среднедневного заработка ожидается и за счет того, что будут учитываться все выплаты работнику. Теперь это будет не только зарплата, но и другие переводы, с которых осуществлялись социальные страховые взносы. Причем речь идет о всех местах работы, в том числе бывших.

«Имеется также дополнительная особенность: назначать больничные листы можно будет только по основному месту работы, но доходы работника будут учитываться и в иных организациях», — подытожила эксперт.

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