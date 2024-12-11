Экономист Гольдфайн назвал причины потерь позиций криптовалютами

Массовое падение криптовалют в последние месяцы стало одной из ключевых тем обсуждения в экономической среде. Экономист пояснил причины данного явления и поделился прогнозами будущего цифровых активов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это падение было ожидаемым, поскольку ранее рост был ажиотажным, хайповым рост, причины которого давно известны, а сейчас криптовалюты просто отыграли назад. Оно вызвано не только естественным откатом после ажиотажа, поскольку существуют крупные игроки, манипулирующие данным рынком, используя это в качестве заработка.

Эксперт отметил, что при этом перспективы криптовалют остаются туманными. Так, в настоящий момент цифровые деньги становятся все более реальными, а конкуренция с официальными цифровыми валютами усиливается. В целом будущее цифровых активов не обязательно должно быть мрачным.

Ранее Путин подписал закон о налогообложении криптовалют и майнеров.